نائب وزير الداخلية التركي يشيد بحضور الرئيس بارزاني في ملتقى ملا الجزيري في شرناخ

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قدّم نائب وزير الداخلية التركي، منير قره أوغلو، اليوم السبت 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، كلمة خلال الملتقى الدولي الرابع للشاعر والمتصوف "الملا الجزيري".

وقال قره أوغلو في كلمته: ملا جزيري الذي أضاء حياتنا عبر التاريخ، جمعنا اليوم في هذا الندوة، وكان سبباً في حضور فخامة الرئيس بارزاني إلى هنا.

وأضاف نائب وزير الداخلية التركي: نشعر بالفخر لوجودنا معكم اليوم في هذا المحفل العلمي والمعرفي. وفي هذا الندوة الذي يشارك فيه ضيوف من مختلف المناطق، نتحاور حول رسالة السلام وحكمة ملا جزيري.

وفي جزء آخر من حديثه، تطرّق إلى تاريخ المنطقة قائلاً: نتحدث اليوم عن إرث تاريخي عريق؛ فنحن نقف في مكان يعيد إلى الذاكرة ذكرى النبي نوح (عليه السلام)، ذلك النبي الذي رست سفينته مع قومه على جبل الجودي، ومن هناك بدأت الحياة والبشرية من جديد.

وتابع قائلاً: هذه الأرض لا تُعرف بجبالها وأنهارها فحسب، إنما تُعرف أيضاً بعلمائها. فمن ديار بكر وماردين ومناطق أخرى انتشر نور العلم والمعرفة، ولا شك أن ملا جزيري أحد أقوى حلقات هذه السلسلة.

وكان الرئيس بارزاني وصل صباح اليوم السبت إلى قضاء جزيرة بوتان في محافظة شرناخ للمشاركة في الملتقى الدولي الرابع للشاعر والمتصوف "الملا الجزيري".

الملتقى انطلق يوم الجمعة في قاعة مؤتمرات فندق "ديدمان جزيرة" ويستمر يومين، بمشاركة باحثين وأكاديميين محليين ودوليين.

وشهدت المدينة رفع صور كبيرة للرئيس بارزاني مع عبارات ترحيب في مواقع مختلفة.

ويشارك في الملتقى نحو 90 شخصية وباحثاً من دول متعددة، حيث سيتضمن جلسات الفعالية إعداد أوراق بحثية ودراسات حول حياة الملا الجزيري، أعماله الأدبية، وتأثيره الفكري.