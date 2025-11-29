الرئيس بارزاني يزور ضريح ملا أحمد الجزيري

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- زار الرئيس مسعود بارزاني، خلال مشاركته في "الملتقى الدولي الرابع للملا الجزيري" ضريح العالم والشاعر الكوردي الكبير ملا أحمد الجزيري، المعروف بـ (ملاي جزيري)، في خطوة تاريخية وإشارة لعملية السلام.

ووصل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت، إلى قضاء جزيرة بوتان التابع لمحافظة شرناخ في شمال كوردستان، للمشاركة في الملتقى الدولي الرابع للشاعر والمتصوف "الملا الجزيري".

وكانت أعمال الملتقى التي تستمر يومين، قد انطلقت أمس الجمعة، 28 تشرين الثاني 2025، بحضور نخبة واسعة من الباحثين والأكاديميين المحليين والدوليين.

وقال مراسل كوردستان24، إن صوراً بالحجم الكبير للرئيس بارزاني رُفِعت في أماكن مختلفة من شرناخ وقد كُتب عليها: مرحباً بكم في جزيرة بوتان.

وأقيم الملتقى في قاعة مؤتمرات فندق "ديدمان جزيرة".