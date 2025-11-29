حكومة إقليم كوردستان: معالجة أغلب المشكلات التقنية في "دانا غاز" واستئناف ضخ الغاز للمحطات قريباً

منذ 6 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت 29 تشرين الثاني 2025، عن التوصل إلى حلول لمعظم المشكلات التقنية التي واجهت شركة "دانا غاز"، مؤكدتين أن العمل جارٍ لاستئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء بأسرع وقت ممكن.

وجاء في بيان مشترك للوزارتين، أن وفداً حكومياً مشتركاً بإشراف وكيلي وزارتي الثروات الطبيعية والكهرباء، وبحضور المدراء العامين للديوان، وإنتاج الكهرباء، والسيطرة المركزية على الكهرباء في الإقليم، والمستشار الاقتصادي، عقد اجتماعاً مكثفاً اليوم مع المسؤولين في شركة "دانا غاز".

وأوضح البيان أن الاجتماع انصب على معالجة المشكلات الفنية التي أعاقت عملية الإنتاج، حيث تمكن الفريقان من حل غالبيتها، وذلك بهدف استئناف عمليات إنتاج الغاز الطبيعي وتزويد محطات التوليد به في أقرب وقت.

وأكدت الوزارتان أنه "بمجرد بدء عملية الإنتاج، سيتم ضخ الغاز مباشرة إلى محطات الكهرباء"، متعهدتين بإحاطة مواطني كوردستان علماً بأي مستجدات وتطورات تخص عودة التيار الكهربائي وسير العملية.