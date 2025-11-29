رئيس ممثلية الديانة الزرادشتية يشيد بدور الرئيس بارزاني في دعم المكونات

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس ممثلية الديانة الزرادشتية، حيدر عصفور، خلال كلمته في منتدى الأمم المتحدة المعني بقضايا وحقوق الإنسان بدورته الثامنة عشرة في جنيف، يوم الجمعة 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أهمية دعم المكونات وتعزيز قيم العدالة والتنوع في العراق.

وقال عصفور في كلمته أمام الحضور: "يشرفني أن أكون اليوم بينكم في هذا الصرح الدولي المهم وأن أنقل إليكم تقديرنا الكبير لهذه المشاركة التي تجمعنا حول قيم الإنسانية والعدالة والتنوع".

ووجّه عصفور شكره إلى الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان على ما وصفه بالجهود المبذولة في دعم الأقليات والخطوات الإيجابية التي تعزز التعايش والاستقرار، موجهاً شكراً خاصاً إلى "الزعيم مسعود بارزاني تقديراً لمواقفه الداعمة للتنوع والحريات وضمان كرامة جميع الأقليات".

وأشار رئيس ممثلية الديانة الزرادشتية إلى أن "المجتمع الزرادشتي ما زال يواجه تحديات حقيقية، من بينها عدم وجود تمثيل حكومي وغياب دور العبادة ومحلات التجمع، إضافة إلى افتقارهم لأي دعم مادي يحفظ هويتهم".

وأضاف أن "عدم تسجيل الديانة رسمياً يؤدي في كثير من الأحيان إلى إساءة فهم أتباعها، حيث يُنظر إليهم كمرتدين أو كديانة تبشيرية بسبب غياب الاعتراف القانوني".

ودعا عصفور إلى معالجة هذه الإشكالات بخطوات عملية "تعزز مبادئ المساواة والإنصاف"، مؤكداً "ضرورة التزام العراق بالمعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومشدداً على أهمية مواصلة العمل بما يرسخ مكانته بين الدول الداعمة للتنوع والحقوق".