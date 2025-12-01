هندوراس تنتخب رئيسا جديدا على وقع تهديد من ترامب

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أغلقت صناديق الاقتراع الأحد في الانتخابات الرئاسية في هندوراس، وسط تهديد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع المساعدات عن البلاد إذا خسر مرشّحه المفضّل.

وقد تكون هندوراس الدولة التالية في أميركا اللاتينية، بعد الأرجنتين وبوليفيا، التي تميل نحو اليمين بعد سنوات من الحكم اليساري.

وتُظهر استطلاعات الرأي احتدام المنافسة بين ثلاثة مرشحين يسعون لخلافة الرئيسة اليسارية زيومارا كاسترو، التي شغل زوجها مانويل زيلايا الرئاسة أيضا قبل أن يُطاح به في انقلاب عام 2009.

مرشّح ترامب المفضّل هو نصري "تيتو" عصفورة البالغ 67 عاما، من الحزب الوطني اليميني، وهو يخوض حملته الرئاسية الثانية بعدما خسر أمام كاسترو عام 2021.

ومن أبرز منافسيه المحامية ريشي مونكادا (60 عاما) من حزب "ليبري" الحاكم، ومقدّم التلفزيون سلفادور نصر الله (72 عاما) من الحزب الليبرالي.

وقد أعلن حزب "ليبري" بالفعل أنه لن يعترف بالنتائج الأولية، وسيقبل فقط نتيجة الفرز النهائي للأصوات وهو ما قد يستغرق أياما.

وقد رهن ترامب استمرار الدعم الأميركي لأحد أفقر بلدان أميركا اللاتينية بفوز عصفورة.

وكتب الرئيس الأميركي الجمعة عبر منصّة تروث سوشال أنه "إذا لم يفز (عصفورة)، فلن تستمر الولايات المتحدة في إنفاق الأموال عبثا"، مكرّرا تهديدات مشابهة أطلقها دعما لحزب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في الانتخابات النصفية الأخيرة.

ولم يكتف الرئيس الأميركي بوصف عصفورة بأنه "الصديق الحقيقي الوحيد للحرية"، بل أكد أنه "لا يستطيع العمل" مع مونكادا "والشيوعيين" وأنه "لا يثق" في سلفادور نصر الله.

- انعدام للثقة -

وفي خطوة لافتة الجمعة، أعلن ترامب أيضا أنه سيصدر عفوا عن رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هرنانديز، من الحزب الوطني، المحكوم بالسجن 45 عاما في الولايات المتحدة بتهم تتعلّق بالاتجار بالكوكايين وغيرها.

ورحّب بعض سكان هندوراس بتدخّل ترامب، على أمل أن يسمح ذلك ببقاء مهاجرين هندوراسيين في الولايات المتحدة، بينما رفض آخرون تدخّله في العملية الانتخابية.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، تم ترحيل نحو 30 ألف مهاجر هندوراسي من الولايات المتحدة، في ضربة قاسية لبلد يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة ومثلت تحويلات المهاجرين نحو 27% من ناتجه المحلي الإجمالي العام الماضي.

وتُقدّم مونكادا الانتخابات على أنها خيار بين "أوليغارشية دبّرت الانقلاب"، في إشارة إلى دعم اليمين لانقلاب 2009 على زيلايا، وبين "الاشتراكية الديموقراطية". وقد شغلت مونكادا حقائب وزارية في حكومتي زيلايا وكاسترو.

أما نصر الله الذي خدم أيضا في حكومة كاسترو، فانفصل عن الحزب الحاكم واتجه نحو اليمين لاحقا.

وكان عصفورة يعمل في قطاع البناء قبل أن يُنتخب رئيسا لبلدية العاصمة تيغوسيغالبا لولايتين متتاليتين.

وقد أدّت الاتهامات المسبقة المتبادلة بالتزوير، سواء من الحزب الحاكم أو المعارضة، إلى تعميق انعدام الثقة وإثارة مخاوف من اضطرابات بعد الاقتراع.

AFP