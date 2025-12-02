بولنت أرينج: من يوجّه الانتقادات لا يعرف شيئاً عن الرئيس بارزاني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس البرلمان التركي السابق، بولنت أرينج، وهو أحد مؤسسي وشخصيات حزب العدالة والتنمية البارزة، عن دعمه الكامل لمشاركة الرئيس مسعود بارزاني في المنتدى الدولي الرابع للملا جزيري في شرناخ، واصفاً الانتقادات الموجهة للزيارة بأنها باطلة ومبنية على اعتقادات خاطئة.

ووصف أرينج مشاركة الرئيس بارزاني في المنتدى بالخطوة الإيجابية، مشيداً بتنظيم مثل هذا اللقاء بحضور نائب وزير الداخلية والمحافظ وأعضاء البرلمان الحاليين والسابقين من حزب العدالة والتنمية وعلماء وباحثين رفيعي كبار.

فيما يتعلق بالشائعات والخلافات داخل تركيا، قال أرينح في منشور، إن معظم من ينتقدون أو يدلون بتصريحات سلبية هم أشخاص لا يعرفون شيئاً عن الرئيس مسعود بارزاني، ولديهم سوء فهم.

وأضاف: سأذكّرهم بأن الرئيس بارزاني قاد الحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ عام ١٩٧٩، وشغل سابقًا منصب رئيس إقليم كوردستان، لذا فإن التعامل معه يُعتبر صفقة رسمية.

ويعتقد أرينج أن هذا المنتدى، وما أحدثه من حماس في المنطقة "سيشكل نقطة تحول مهمة، لا سيما أن الرئيس بارزاني وجّه في خطابه رسالة بالغة الأهمية حول عملية السلام والوضع الراهن"، ويرى أنه من غير المنصف انتقاد الاجتماع نفسه.

وكان الرئيس بارزاني قد شارك في الـ 29 تشرين الثاني الماضي، في أعمال "الملتقى الدولي الرابع للملا الجزيري" التي انطلقت في مدينة شرناخ بشمال كوردستان (تركيا)، بمشاركة واسعة من المسؤولين والأكاديميين الأتراك والكورد، لتسليط الضوء على الإرث الأدبي والصوفي لواحد من أعمدة الشعر الكوردي الكلاسيكي.