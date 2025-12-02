حمه سعيد: قدمت کوردستان فاوندیشن الكثير من الخدمات لقطاع التعليم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أوضح وزير التربية والتعليم في إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، أنهم أعلنوا عن إطلاق مشروع ترميم 100 مدرسة، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى على تأسيس مؤسسة کوردستان فاوندیشن.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، قال حمه سعيد: جميع هذه المدارس ستحتوي على رياض أطفال، وسيتم استبدال مرشحات المياه وصهاريجها وتنظيفها حتى يتمكن الطلاب من الحصول على مياه نظيفة، لأن هذا من المعايير الدولية.

وأشار إلى أن كوردستان فاونديشن استطاعت تقديم الكثير من التبرعات وخدمت قطاع التعليم.

وفي الـ الثاني من ديسمبر 2024، وبحضور آرين مسرور بارزاني أُعلِن عن مشروع "كوردستان فاونديشن"، الذي يهدف لجمع الشباب الكورد المبدعين والموهوبين، من خلال تعبئة وتفعيل المنظمات التطوعية وإيجاد فرص العمل للشباب.

وحينها قال آرين مسرور بارزاني خلال حفل الإعلان عن المشروع: اجتمعنا هنا اليوم للاعلان عن مشروع كوردستان فاونديشن، والتي تعتبر مؤسسة مهمة مخصصة للطاقات الشبابية الموهوبين والمبدعين في إقليم كوردستان، من خلال تعبئة وتفعيل المنظمات التطوعية وايجاد فرص العمل للشباب".