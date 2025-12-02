زيباري: المبعوث الأممي الخاص إلى العراق فشل في مهمته

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال منسّق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديـنـدار زيبـاري، إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق أنهى مهامه لأن عمله في العراق لم يكن ناجحًا ولم يتمكّن من تنفيذ واجباته.

وأشار زيبـاري خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، إلى أن خروج يونامي من العراق جاء بناءً على طلب القوى الشيعية، وأن الكورد والسنة لم يوافقوا على هذا القرار.

وأضاف: كانت هناك مواد دستورية عديدة، مثل المادة 140، التي لم ينجح دور يونامي فيها، كما لم تتمكّن بعثة الأمم المتحدة من تأسيس نظام مؤسساتي في العراق.

لافتاً إلى أنه بعد نهاية هذا العام "لن يبقى هناك إشراف سياسي دولي على العراق".

وتحدث منسّق التوصيات الدولية عن أن الدول الكبرى، وخصوصًا الولايات المتحدة، تشدد على أنه لا ينبغي أن تبقى الجماعات المسلحة جزءًا من العملية السياسية في العراق، لكن هذا بقي كلامًا فقط، ولم تُبذل أي محاولة عملية بهذا الاتجاه.