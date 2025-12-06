مسؤولٌ أميركي: لن ترسل واشنطن عسكريين إلى أوكرانيا

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، أن الولايات المتحدة لن ترسل عسكريين إلى أوكرانيا.

ورداً على سؤال حول كيفية زيادة الضغط على موسكو من قبل الإدارة الأميركية خلال مشاركته في منتدى نظمته مؤسسة رونالد ريغان الرئاسية في ولاية كاليفورنيا، ذكر كيلوغ أن مكافحة ما يسمى بـ "أسطول الظل" تعتبر إحدى هذه الأدوات.

وأكد قائلاً: "لن نرسل عسكريين"، مشيرا إلى أنه يعتقد أن ممارسة "الضغط الاقتصادي" أمر مناسب، وفق موقع RT.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مرات عديدة أن وجود قوات دول "الناتو" تحت أي علم وبأي صفة على الأراضي الأوكرانية يشكل تهديدا لروسيا، وأن موسكو لن تقبل ذلك تحت أي ظرف من الظروف.