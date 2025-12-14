بتوصيةٍ من رئيس الوزراء.. توزيع 55 ألف كتاب مدرسي جديد على طلاب جمجمال المتضررين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير شعبة شرق محافظة السليمانية، رێژەن دلێر، إن الاستعدادات في مستودعات مديرية التربية بدأت لتوزيع الكتب الجديدة.

لافتاً إلى أن الكتب ستُوزَّع على نحو خمسة آلاف طالب، ممن فُقدت كتبهم نتيجة السيول.

وأوضح في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من أعمال الدعم، حيث جرى توفير الكتب لصفوف الأول حتى السادس الابتدائي لـ 750 طالبًا، كما سيحصل نحو 500 طالب من صفوف السابع حتى التاسع الأساسي على الكتب، على أن تستمر العملية خلال المراحل المقبلة.

وأشار إلى أن قيمة 55 ألف كتاب جديد تُقدَّر بنحو 70 مليون دينار، وقد جرى تأمينها من موازنة وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان.

وكانت السيول التي ضربت قضاء چمچمال خلال الأيام الماضية قد تسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة، إذ تضرر أكثر من 500 منزل و100 محل تجاري.

ولم يسلم قطاع التربية من هذه الكارثة، حيث تضررت أكثر من 10 مدارس في المنطقة، ما أدى إلى تعليق العملية الدراسية فيها مؤقتًا.

وأضاف أن وزارة التربية، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، أصدرت سلسلة من القرارات العاجلة، من بينها إعادة تأهيل المدارس المتضررة، وتعويض الأثاث والمستلزمات التي تعرضت للتلف، وتأجيل الامتحانات النهائية.

وتُعد حملة توفير الكتب هذه جزءًا من جهود الحكومة والمؤسسات المعنية لإعادة الاستقرار إلى الحياة اليومية وإرجاع الطلبة إلى صفوفهم الدراسية.