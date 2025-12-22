السفير الروسي لدى العراق: الأسد حصل على لجوء إنساني ولن نُسلِّمه

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قال السفير الروسي لدى العراق، ألبروس كوتراشيف، إن روسيا لن تُسلِّم الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى دمشق.

وأضاف كوتراشيف، في تصريحات تلفزيونية، ردًّا على سؤال بشأن إمكانية تسليم بلاده بشار الأسد إلى دمشق بعد طلب القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع: "منحنا الأسد لجوءًا إنسانيًا".

وفي سياق آخر، أكّد كوتراشيف مقتل عراقيين خلال قتالهم في صفوف الجيش الروسي، مشيرًا إلى أن موسكو منحت عائلات هؤلاء تأشيرات (فيزا) لأسباب إنسانية.