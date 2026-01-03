سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- سُمع في العاصمة الفنزويلية كاراكاس دويّ انفجارات قوية وأصوات تشبه هدير تحليق طائرات، ابتداء من قرابة الساعة 2,00 بالتوقيت المحلي (6,00 ت غ)، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

يأتي سماع هذه الأصوات التي لم يُعرف سببها بعد، على وقع توتر تعيشه منطقة الكاريبي وتهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربات لفنزويلا.

وحتى الساعة 6,15 ت غ، كانت أصوات الانفجارات ما زالت تُسمع.

والاثنين، قال ترامب إن الولايات المتحدة دمّرت رصيفا بحريا تستخدمه قوارب يشتبه في تورطها في تهريب المخدرات في فنزويلا، وهو ما يُعد أول هجوم بري أميركي على الأراضي الفنزويلية.

ولم ينف مادورو هذه الأنباء ولم يؤكدها، وردا على سؤال بهذا الشأن اكتفى بالقول الخميس "ما أستطيع أن أقوله هو أن نظام الدفاع الوطني ضمن ولا يزال يضمن سلامة أراضي البلاد والسلام فيها (...) شعبنا آمن ويعيش في سلام".

وتزيد الولايات المتحدة ضغوطها على فنزويلا وقد نشرت أسطولا من السفن الحربية في منطقة البحر الكاريبي وشددت العقوبات النفطية على البلاد، واستولت على سفينتين على الأقل تحملان النفط الخام الفنزويلي.

ويتهم دونالد ترامب مادورو برئاسة شبكة واسعة لتهريب المخدرات، وهو ما ينفيه الأخير، متهما الولايات المتحدة بالسعي لإطاحته من أجل الاستيلاء على احتياطات النفط في البلاد، وهي الأكبر في العالم.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعرب عن انفتاحه على التعاون مع واشنطن التي تمارس ضغوطا على كراكاس منذ أشهر.

وأثار ترامب مرارا احتمال تدخل أميركي في فنزويلا. والاثنين، أكّد أن الولايات المتحدة دمّرت رصيفا بحريا تستخدمه قوارب يشتبه في تورطها في تهريب المخدرات في فنزويلا، وهو ما يُعد أول هجوم بري أميركي على الأراضي الفنزويلية.