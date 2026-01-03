نائبة الرئيس الفنزويلي تعلن عدم معرفتها بمكان وجود مادورو

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز في تسجيل صوتي بثه التلفزيون الرسمي، إن الحكومة “لا تعلم مكان مادورو وزوجته”.

وأضافت رودريغيز أن فنزويلا “تطالب بإثبات أن مادورو وزوجته على قيد الحياة”.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، القبض على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا خارج فنزويلا، في أعقاب ضربات جوية استهدفت مواقع حيوية في العاصمة كاركاس.

وقال ترامب في بيان نُشر على صفحته عبر منصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “نفذت الولايات المتحدة ضربات ناجحة ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي أُلقي القبض عليه وزوجته واقتيدا خارج البلاد. نُفذت هذه العملية بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية. سيتم نشر التفاصيل لاحقًا”.