الأنواء الجوية في العراق: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في عموم البلاد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق، أن الطقس غداً الاثنين سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".

وأشارت الهيئة في بيانٍ لها، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك والسليمانية 10، الأنبار وأربيل ونينوى 12، صلاح الدين 13، كركوك وكربلاء المقدسة وديالى 14، بغداد والنجف الأشرف وواسط والديوانية والمثنى 15، وبابل وميسان وذي قار والبصرة 16".

وأضاف البيان أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

لافتاً إلى أن "طقس يومي الأربعاء والخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".