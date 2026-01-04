طقس كوردستان: انجماد في أغلب المناطق ودرجات حرارة تقترب من الصفر

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، مشيرة إلى موجة برد تجتاح مناطق متفرقة من الإقليم.

وفقاً لبيان المديرية، فإن طقس اليوم الأحد 4 كانون الثاني 2026، سيكون صحواً وبارداً في ساعات الصباح، مع ظهور بعض السحب المتفرقة بعد الظهر.

ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار (1-2) درجة مقارنة بيوم أمس، بينما تكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة (5-10 كم/س)، ومدى الرؤية يتراوح بين 9 إلى 10 كيلومترات.

درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم:

* أربيل، دهوك، جمجمال: 10 درجات مئوية.

* زاخو: 11 درجة مئوية.

* السليمانية، بيرمام: 7 درجات مئوية.

* سوران: 3 درجات مئوية.

* آكري: درجتان مئويتان.

* حاج عمران: درجة مئوية واحدة.

أما بخصوص طقس يوم غدٍ الاثنين 5 كانون الثاني 2026، فقد أشارت المديرية إلى استمرار الأجواء الباردة مع حدوث الانجماد (الصقيع) في معظم المناطق خلال ساعات الصباح. وتتحول السماء بعد الظهر إلى غائمة جزئياً.

ومن حيث درجات الحرارة، يُتوقع استقرار درجات الحرارة الصغرى، بينما ترتفع العظمى بمقدار درجتين مئويتين. كما تبقى سرعة الرياح مستقرة، مع انخفاض طفيف في مدى الرؤية ليكون بين 8 إلى 9 كيلومترات.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غدٍ:

* أربيل، دهوك، جمجمال: 11 درجة مئوية.

* زاخو: 10 درجات مئوية.

* كرميان: 9 درجات مئوية.

* السليمانية، حلبجة: 8 درجات مئوية.