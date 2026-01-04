قائد قوات سوريا الديمقراطية في دمشق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- يعقد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اجتماعاً مع السلطات السورية في دمشق، اليوم الأحد، لبحث عملية دمج مقاتليه في صفوف الجيش السوري.

وأعلنت قيادة قوات سوريا الديمقراطية، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن وفدًا من قيادتها يجري في هذه الأثناء لقاءات مع مسؤولين في حكومة دمشق داخل العاصمة السورية، في إطار مباحثات تتعلق بملف الاندماج على الصعيد العسكري.

ويضم الوفد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، إلى جانب عضوي القيادة العامة سوزدار ديرك وسيبان حمو.

ويحضر الاجتماع الجنرال كيفن ج. لامبرت، قائد عملية العزم الصلب، مما يُبرز الأهمية الدولية لهذه المحادثات.

وكان من المقرر إجراء الزيارة في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) صرّحت في بيان لها بأن الزيارة قد أُجّلت لأسباب فنية.

وتضمّن الاتفاق الذي وقّعه عبدي والرئيس أحمد الشرع في 10 آذار/مارس بنودا عدّة على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكوردية في المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام.

إلا أن تباينا في وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدم في تطبيقه، رغم ضغوط تقودها واشنطن بشكل رئيسي.

وفي وقتٍ سابق، ذكرت وكالة فرانس برس، نقلاً عن مسؤول كوردي أن قوات سوريا الديمقراطية تسلمت مقترحاً مكتوبا من دمشق، نصّ على "دمج قواتها في صفوف الجيش السوري، على أن يتمّ تقسيمها إلى ثلاث فرق وعدد من الألوية بينها لواء خاص بالمرأة"، تنتشر في مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا وتتولى إدارتها "قيادات" منها.

وبعد أيام، أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني في 22 كانون الأول/ديسمبر، إن دمشق تسلمت ردا من قوات سوريا الديمقراطية على المقترح الذي صاغته وزارة الدفاع.