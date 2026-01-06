حريق ضخم يلتهم مصنعاً والدخان يغطي سماء المنطقة في اربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- اندلع حريق كبير، فجر اليوم الثلاثاء، في مصنع لإنتاج "الشيبس" بمنطقة بيرزين التابعة لمحافظة أربيل، فيما تكافح فرق الدفاع المدني منذ ساعات للسيطرة على النيران التي لم تُخمد بعد.

ووفقاً لمعلومات "كوردستان 24"، فقد بدأت النيران في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم (6 كانون الثاني 2026)، ولا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة حتى هذه اللحظة.

وبسبب ضخامة الحريق، تصاعدت أعمدة دخان كثيفة غطت سماء المنطقة المحيطة، في وقت تبذل فيه فرق الدفاع المدني جهوداً حثيثة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، رغم الصعوبات التي تواجهها في السيطرة الكاملة على الحريق.