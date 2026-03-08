الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيراً عاجلاً لإخلاء 4 قرى جنوبي لبنان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الجيش الإسرائيلي، الأحد، تحذيرًا عاجلًا لسكان أربع قرى في جنوب لبنان، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم فورًا، في ظل تصاعد العمليات العسكرية ضد حزب الله.

وقال الجيش في بيان موجه إلى سكان القرى الأربع ــ أرنون، يحمر، زوطر الشرقية، وزوطر الغربية ــ إن «نشاطات حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة»، مؤكداً أنه «لا ينوي المساس بالمدنيين وعائلاتهم».

ودعا البيان السكان إلى «إخلاء منازلهم فوراً والتوجه إلى شمال مدينة النبطية»، محذرًا من أن «كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر».

وأضاف أن أي منزل يستخدمه حزب الله لأغراض عسكرية «قد يكون عرضة للاستهداف»، وفق ما نقلته صحيفة العين.

يأتي هذا التحذير في ظل تصعيد عسكري متواصل في لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة عشرة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت غرفة داخل فندق في منطقة الروشة على الواجهة البحرية للعاصمة بيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة كانت «دقيقة ومحددة» واستهدفت قادة في «فيلق لبنان» التابع لـ«فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، كانوا ينشطون داخل لبنان.

وتعد منطقة الروشة من المناطق التي بقيت بمنأى عن الضربات خلال الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، لكنها شهدت خلال الأيام الأخيرة استهدافات جديدة.

بالتوازي مع الضربات في بيروت، واصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة، بينما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا في 3 غارات خلال الليل.

من جهته، أعلن حزب الله إطلاق صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية وبلدات حدودية في شمال إسرائيل «ردًا على الغارات الإسرائيلية».

كما أكد الحزب أن عناصره اشتبكوا مع قوات إسرائيلية قرب بلدة عيترون الحدودية، في حين دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة من شمال إسرائيل دون ورود تقارير فورية عن إصابات.

يأتي هذا التصعيد في وقت توسعت فيه الحرب في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، ورد طهران وحلفائها بهجمات صاروخية ومسيرات في المنطقة.