الدفاع المدني في أربيل يعلن السيطرة على حريق بيرزين

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل، اليوم الثلاثاء 6 كانون الثاني 2026، السيطرة التامة على حريق اندلع في أحد المعامل بمنطقة "بيرزين"، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، المقدم شاخوان، خلال مؤتمر صحفي: "إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي شبَّ في معمل لإنتاج (الشيبس) ضمن منطقة بيرزين، وذلك بعد استنفار واسع للكوادر والآليات".

وأوضح المقدم شاخوان أن الفرق المختصة هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، مشيراً إلى أن السيطرة على النيران تمت في "وقت قياسي"، مما حال دون تمدد ألسنة اللهب إلى المنازل والمباني المجاورة للمعمل.

وأضاف المتحدث أن أكثر من 25 فريقاً من الدفاع المدني شاركت في عمليات الإخماد والتبريد، مؤكداً أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية فقط، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح حتى لحظة إعداد الخبر.

واندلع حريق كبير، فجر اليوم الثلاثاء، في مصنع لإنتاج "الشيبس" بمنطقة بيرزين التابعة لمحافظة أربيل، فيما تكافح فرق الدفاع المدني منذ ساعات للسيطرة على النيران التي لم تُخمد بعد.

ووفقاً لمعلومات "كوردستان 24"، فقد بدأت النيران في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم (6 كانون الثاني 2026)، ولا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة حتى هذه اللحظة.

وبسبب ضخامة الحريق، تصاعدت أعمدة دخان كثيفة غطت سماء المنطقة المحيطة، في وقت تبذل فيه فرق الدفاع المدني جهوداً حثيثة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، رغم الصعوبات التي تواجهها في السيطرة الكاملة على الحريق.