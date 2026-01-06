أربيل.. حملة للحفاظ على الطراز التراثي لأكثر من ألف بيت وزقاق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد المدير العام للآثار والتراث في أربيل، نادر بابكر، أن حملة توثيق رسمية ستنطلق للحفاظ على المباني الأثرية والعريقة من أجل حماية كافة الأزقة والمنازل القديمة في أربيل من الاندثار.

وقال بابكر في تصريحٍ لكوردستان24: هناك شركة خاصة في الإقليم تعمل على بذل الجهود بهدف الإهتمام والعناية بالمشاريع التراثية، ولهذا الغرض سيتم العمل على خطوات مهمة، من توثيق جميع الأزقة والمنازل القديمة في مدينة أربيل مع تجديد المساجد والمدارس والأماكن التراثية القديمة.

وأضاف: ستتم بداية حصر وإجراء مسح دقيق لإعدادها جميعاً، ثم سيتم فحصها بشكلٍ علمي، بالإضافة إلى جمع المعلومات والتفاصيل الكاملة في كتاب وتوثيقها، وهذا سيؤدي إلى حمايتها من الاندثار، كما ستكون مصدراً مرجعياً يمكن الاعتماد عليه للتوثيق رسمياً.

وأشار بابكر إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لهذا المشروع الرائد، وبعد جمع المعلومات والمتابعة سيتم عقد اجتماع تأسيسي وتحديد آلية العمل.

وتحتضن مدينة أربيل لوحدها، أكثر من ألفي منزل قديم، تاريخ بعضها يعود لأكثر من قرنين من الزمن، بالإضافة إلى عدد من الأزقة والمساجد والحمامات والمدارس القديمة، وتعتبر جزءاً من التراث الحضري والفني المعماري الطراز لهوية وتاريخ المدينة.

وتضم قلعة أربيل داخل سورها التاريخي العريق، ثلاثة أزقة قديمة جداً، مثل: زقاق السراي، الذي يقع شرق القلعة ومعروف بنمط منازلها الذي يعود إلى ملكية العائلات المعروفة في المدينة القديمة، وبُنيت المنازل بطريقة علمية دون المساس بنسقها وإرثها، وتم وضع مخطط خاص لها، وكذلك زقاق التكيّة القديمة.