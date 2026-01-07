نزوح جماعي لأهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكورديين في حلب

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- بدأت موجة نزوح من الأحياء الكوردية في حلب، بعد التصعيد الذي هدد به، الجيش السوري.

وقام الدفاع المدني السوري بإجلاء 850 مدنياً معظمهم من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك حتى الساعة 12:30 من ظهر اليوم.

وأوضح الدفاع المدني السوري أنه تم تنفيذ عملية الإجلاء عبر نقطتي تجمّع في منطقة العوارض وشارع الزهور، بالتزامن مع تزايد خروج المدنيين من الأحياء القريبة التي تتعرض لقصف متبادل بين الفصائل السورية، التابعة للحكومة المؤقتة، وقسد.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة العمليات في الجيش السوري إن "كافة مواقع تنظيم قسد العسكرية داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية هي هدف عسكري مشروع للجيش العربي السوري، وذلك بعد التصعيد الكبير للتنظيم باتجاه أحياء مدينة حلب وارتكابه العديد من المجازر بحق المدنيين".

وأضافت الهيئة: "نهيب بأهلنا المدنيين في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب الابتعاد الفوري عن مواقع تنظيم قسد".

وأعلنت الهيئة "عن معبرين إنسانيين آمنين هما (معبر العوارض) و(معبر شارع الزهور) المعروفان لأهالي المنطقة حتى الساعة 3 ظهراً".