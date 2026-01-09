السفير الكندي يدعو إلى الحوار لإنهاء التوتر في حلب ويحذر من استهداف المدنيين

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعرب سفير كندا لدى سوريا ولبنان، غريغوري غاليغان، عن قلقه العميق إزاء استمرار الاشتباكات وأعمال العنف في مدينة حلب، داعياً كافة الأطراف المعنية إلى ضبط النفس واللجوء إلى لغة الحوار لحل الأزمات القائمة.

وفي تصريح له يوم الخميس، 8 كانون الثاني 2026، أكد غاليغان أن بلاده تتابع ببالغ القلق التطورات الميدانية في حلب، مشيراً إلى أن التصعيد العسكري المستمر ألحق أضراراً جسيمة بالسكان المدنيين.

وشدد السفير الكندي على ضرورة الوقف الفوري للعمليات القتالية وتوفير الحماية للمدنيين، مؤكداً على أهمية استئناف المفاوضات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) للوصول إلى حلول سلمية.

ميدانياً، تشهد أحياء "الأشرفية والشيخ مقصود" ذات الغالبية الكردية في مدينة حلب، هجوماً عسكرياً تشنه مجموعات مسلحة تابعة للحكومة السورية منذ ثلاثة أيام. ووفقاً لتقارير محلية، فإن القصف العشوائي الذي استهدف الحيين أدى إلى سقوط 13 ضحية من المدنيين وإصابة 64 آخرين بجروح متفاوتة، فضلاً عن موجة نزوح واسعة للأهالي فراراً من العمليات العسكرية.