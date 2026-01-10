بايرام بوزيل: ما يحدث في الأشرفية والشيخ مقصود بـ "حلب" هو حرب إبادة جماعية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- عقد بايرام بوزيل، رئيس الحزب الاشتراكي الكوردستاني (PSK)، رفقة الشخصية السياسية جانو آمدي، اليوم السبت، مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على التصعيد العسكري والهجمات التي تستهدف الأحياء ذات الغالبية الكوردية في مدينة حلب السورية.

وصف بايرام بوزيل الأوضاع الراهنة في حيي "الأشرفية" و"الشيخ مقصود" بأنها ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"، مشدداً على أن حجم الهجمات وخطورتها يستوجبان استنفاراً وطنياً. ودعا بوزيل الكرد في أجزاء كوردستان الأربعة إلى تبني "موقف جاد، عملي، وموحد" في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية.

من جانبه، شنّ جانو آمدي هجوماً حاداً على السلطات السورية، واصفاً العمليات التي تنفذها المجموعات التابعة للحكومة ضد الأحياء الكوردية في حلب بأنها "أعمال إرهابية".

وأوضح آمدي أن "نظام دمشق الشوفيني" يهدف من خلال هذا التصعيد إلى تقويض وتدمير كافة المكتسبات التي حققها الكرد في "روج آفا" (شمال وشرق سوريا). كما حذر من وجود مخططات وصفها بالخطيرة تهدف إلى "تغيير ديموغرافية مدينة حلب" وتهجير السكان الكرد قسراً من مناطقهم التاريخية.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، جدد المتحدثان دعمهما المطلق لنضال الكورد في سوريا من أجل الديمقراطية وحماية حقوقهم المشروعة. كما وجها نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية للتدخل الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات وحماية المدنيين من آلة الحرب.