نزوح أكثر من 155 ألفاً من حيي الشيخ مقصود والأشرفية وسط استمرار المعارك في حلب

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24) - أعلن محافظ حلب عزام الغريب اليوم، في مؤتمر صحفي عقد في مدينة حلب، للحديث حول الأحداث في حيي الأشرفية والشيخ مقصود الكورديين في حلب: أن حوالي 155 ألف شخص نزحوا إلى أحياء وقرى محيطة بحلب.

ووقعت مواجهات يوم الثلاثاء الماضي، بين قوات أمن الأمن الداخلي في حلب والجيش العربي السوري، في حي الشيخ مقصود والأشرفية ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين ونزوح حوالي 155 ألف شخص.

كما أشار محافظ حلب إلى إعلان الحكومة السورية الهدنة لخفض التوتر والعلمليات العسكرية التي تسببت بمقتل 6 مدنيين وإصابة أكثر من 70 معظمهم نساء وأطفال، فيما أعلنت، من الجهة المقابلة قوات الأمن الداخلي في الحيين، أن العمليات العسكرية لم تتوقف، في إشارة إلى استمرار الأعمال القتالية حتى الآن.

وتعيش حلب ومنذ خمسة أيام، قصفاً ممنهجا، من قبل قوات الجيش السوري، بدأ به بعد حصارٍ لايامٍ، مستخدماً في الهجمات على الحيين، الأسلحة الثقيلة والدبابات، بأوامر صدرت من رئيس الحكومة المؤقتة أحمد الشرع، مستهدفاً الحيين الكورديين "الأشرفية والشيخ مقصود" في حلب.