منظمات حقوقية ونخب كوردية تدعو لتدخل دولي عاجل لوقف القصف على الشيخ مقصود والأشرفية

بيان مشترك لـ 31 منظمة وشخصية عامة: ما يحدث في حلب خرق فاضح لاتفاقيات جنيف وتهديد للسلم الأهلي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- في ظل تصاعد العمليات العسكرية والقصف العشوائي الذي يطال الأحياء السكنية في حلب، أصدرت مجموعة من المنظمات والفعاليات المدنية بياناً شديد اللهجة، اعتبرت فيه الممارسات الحالية "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي الإنساني، محذرة من مساعٍ لتغيير هوية المنطقة ديموغرافياً، ومطالبة بتحرك أممي وعربي فوري لوقف نزيف الدم.

وأصدرت مجموعة من المنظمات المعنية بشؤون الإبادة الجماعية، ونخبة من الكتاب والناشطين المختصين في الجرائم الدولية، بياناً عاجلاً أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء التطورات الميدانية الخطيرة في شمال سوريا، وتحديداً في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

وجاء في البيان، الذي تلقت (كوردستان24) نسخة منه، أن الموقعين يتابعون ببالغ الأسى والاستنكار "الاستهداف الممنهج للمكونات المجتمعية والمدنيين العزل من قبل فصائل جيش الحكومة السورية المؤقتة"، مشيرين إلى أن المعطيات الميدانية وتقارير منظمات حقوق الإنسان تؤكد أن الوضع يتجه نحو كارثة إنسانية حقيقية.

خرق للقوانين الدولية

وأكد البيان أن القصف العشوائي الذي يطال المناطق السكنية والمرافق الخدمية، بما في ذلك المستشفيات، يشكل "انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 الصادرة عن الأمم المتحدة".

وحذر الموقعون من أن عمليات التهجير القسري للمدنيين وإجبارهم على ترك منازلهم تهدف إلى "تغيير هوية المنطقة وإحداث تغيير ديموغرافي لأغراض سياسية"، مؤكدين أن هذه الأفعال تصنف كجرائم دولية تستوجب المساءلة القانونية لمرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

دعوة للتدخل الدولي

وفي ظل عجز الأطراف المحلية عن حماية المدنيين، طالب البيان "المجتمع الدولي بالتدخل الفوري كطرف ثالث محايد"، داعياً إلى:

الوقف الفوري للعمليات العسكرية والقصف العشوائي.

توفير حماية دولية للمدنيين لدرء مخاطر الإبادة الجماعية.

فتح تحقيقات دولية في الانتهاكات المرتكبة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

السياق التاريخي وخطاب الكراهية

وأشار البيان إلى أن الشعب الكوردي في سوريا يواجه تهديدات وجودية منذ عقود، بدءاً من سياسات النظام السابق، مروراً بجرائم التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"جبهة النصرة"، ووصولاً إلى التصعيد الحالي من قبل الحكومة المؤقتة التي "تحاول حل الخلافات بلغة السلاح والدم".

كما انتقد البيان بشدة انخراط بعض وسائل الإعلام العربية في "بث خطاب الكراهية والتحريض على العنف"، مما يفاقم من احتمالية وقوع جرائم انتقامية.

ختام البيان

اختتمت المنظمات والناشطون بيانهم بمناشدة عاجلة إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والعمل على حل النزاعات عبر الحوار الديمقراطي والمشاركة السياسية لكافة المكونات، بدلاً من سياسات الإلغاء والحروب.

الموقعون على البيان:

سالار محمود - كاتب وباحث في مجال الإبادة الجماعية، وعضو سابق في برلمان كوردستان.

جبار أحمد شمس الدين - باحث في مجال الإبادة الجماعية.

منظمة كوردستان بلا إبادة جماعية.

منظمة "مانَوَه" (البقاء) لقضية الأنفال والشهداء.

قاسم كاظم - ناشط في مجال الإبادة الجماعية.

بختيار حلبجي - فنان.

بختيار مصطفى - ناشط وصحفي.

بختيار رؤوف - ناشط، وأحد أبناء ضحايا الأنفال.

هدار زبير بارزاني - محامية مترافعة في قضية الأنفال وإبادة البارزانيين أمام المحكمة الجنائية العليا، وعضو سابق في البرلمان العراقي.

دياري نامق زنكنه - كاتب وباحث (من ذوي المؤنفلين).

حازم بليي - كاتب وناشط في مجال الإبادة الجماعية.

روژان شهيد حمه رش - عضو الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان.

نسرين ملا حكيم - كاتبة وناشطة في مجال الإبادة الجماعية.

شيرزاد خورشيد - من ذوي ضحايا الأنفال.

كردة مامه حمه - ناشطة ومن عوائل الأنفال والشهداء.

أحمد مجيد - ناشط في مجال الإبادة ومن ذوي الضحايا.

منظمة رصد "كوردوسايد" - چاك كوردستان.

حمه زرنك - سجين سياسي سابق وناشط من ذوي الشهداء.

مركز "بشدر" للدفاع عن الضحايا والمتعرضين للإبادة الجماعية.

المحامي إياد إسماعيل كاكائي - رئيس فرع أربيل لنقابة محامي كوردستان.

شاخوان قادر (شورش) - باحث في مجال الإبادة الجماعية.

نازدار أسعد - ناشطة ومن ذوي ضحايا الإبادة.

مجلة "توبزاوه".

صحيفة "نقرة سلمان".

عبد العزيز محسن بارزاني - من ذوي ضحايا الإبادة الجماعية.

پرژين جعفر رستم - أستاذة جامعية (شقيقة شهيد ومؤنفل).

د. شورش حاجي - باحث في مجال الإبادة وعضو سابق في البرلمان العراقي.

أنور عمر سعيد - خبير في مجال المقابر الجماعية.

لطيف فاتح فرج - باحث في مجال الإبادة الجماعية.

هيوا سيد سليم - ناشط وابن شهيد.

علي محمود محمد - ناشط في مجال الإبادة الجماعية.