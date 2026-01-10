مسؤول في مؤسسة بارزاني الخيرية: عودة 25 ألف عائلة إلى عفرين ونزوح 1200 عائلة داخل حلب

منذ ساعة

صرح مسؤول في مؤسسة بارزاني الخيرية بأن المعارك في أحياء حلب أدت إلى عودة 25 ألف عائلة إلى عفرين ونزوح 1200 عائلة أخرى داخل مركز مدينة حلب، مؤكداً أن فرق المؤسسة تقدم وجبات طعام ساخنة ورعاية صحية يومية للمرضى.

اليوم السبت 10 كانون الثاني (يناير) 2026، قال رواج حاجي، عضو الهيئة الإدارية لمؤسسة بارزاني الخيرية لـ (كوردستان 24): "بسبب المواجهات بين قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، نزحت أكثر من 1200 عائلة وتتواجد حالياً في خمسة مواقع بمركز مدينة حلب، وفي الوقت نفسه، عادت أكثر من 25 ألف عائلة (أي نحو 130 ألف شخص) إلى عفرين وقراها".

وأضاف حاجي أن مؤسسة بارزاني الخيرية افتتحت مركزاً لتوفير الطعام وتقدم وجبات ساخنة للنازحين، وبذلك تم حل مشكلة الغذاء، كما تقوم الفرق الطبية التابعة للمؤسسة بزيارة النازحين وتقديم العلاج الطبي والدعم النفسي لهم.

وأشار إلى أن المواطنين والشركات والمنظمات يمكنهم المساهمة في مساعدة أهالي حلب والنازحين عبر حساب بنكي، حيث سيتم غداً نشر الحساب الخاص بهذا الغرض.

كما أعرب باسم المؤسسة عن شكره لموقف أهالي عفرين الذين فتحوا أبوابهم ومنازلهم لاستقبال النازحين وتوفير المأوى لهم.