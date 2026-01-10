الأمن الداخلي في حلب يعلن خطف عشرات الشبان المدنيين الكورد وعرضهم للإعلام كمقاتلين

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أشار المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي، إلى اختطاف الفصائل المنضوية في الجيش العربي السوري، لعشرات الشبان المدنيين بعد أن فصلتهم قسراً عن عائلاتهم أثناء مغادرتهم حي الشيخ مقصود، ثم عمدت إلى عرضهم في وسائل الإعلام وتقديمهم زوراً كمقاتلين.

وقال المركز الإعلامي خلال بيان: "في سياق الأعمال الممنهجة للإبادة الجماعية التي ترتكبها الفصائل والميليشيات التابعة لحكومة دمشق، قامت هذه الميليشيات باختطاف العشرات من الشبان المدنيين بعد أن فصلتهم قسراً عن عائلاتهم أثناء مغادرتهم حي الشيخ مقصود، ثم عمدت إلى عرضهم في وسائل الإعلام وتقديمهم زوراً كمقاتلين ضمن قواتنا".

وأضاف: "أن هذا السلوك الإجرامي الفاضح لا يعكس سوى نهج منهجي في تزوير الحقائق، واختطاف المدنيين، واستغلالهم كأدوات دعائية للتغطية على جرائم التهجير القسري والقصف والترهيب، وهو تكرار حرفي لنفس الجرائم التي ارتكبتها هذه الفصائل في المناطق الساحلية وفي السويداء".

وتابع: أن "المختطفين هم مدنيون بالكامل، ونحمل حكومة دمشق وفصائلها المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم. وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وفتح تحقيق فوري في هذه الانتهاكات، وإدانتها علناً، ومحاسبة مرتكبيها كمجرمي حرب".