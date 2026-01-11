بذريعة "حمل السلاح".. الجيش العراقي يعتقل ثلاثة من مقاتلي البيشمركة في طوزخورماتو

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر رسمية، اليوم الأحد، بقيام قوة من الجيش العراقي باعتقال ثلاثة من منتسبي قوات البيشمركة عند إحدى نقاط التفتيش في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين.

وقال كاوه شيخاني، مستشار محافظ صلاح الدين، في تصريح لمراسل (كوردستان 24) هيمن دلو: "إن الجيش العراقي اعتقل اليوم الأحد، 11 كانون الثاني 2025، ثلاثة مقاتلين ينتمون للواء التاسع في قوات البيشمركة، وذلك أثناء مرورهم بنقطة تفتيش (خضر ولي) ضمن حدود قضاء طوزخورماتو".

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المعتقلين الثلاثة من سكان مدينة أربيل، وهم كل من:

1. درباز محمد

2. جمعة حمة عبد الرحمن

3. عمر جلال عبد الرحمن

وأوضح شيخاني أن "عملية الاعتقال جاءت بذريعة حمل السلاح، رغم أن المقاتلين كانوا في طريق عودتهم من دوامهم الرسمي".

مؤكداً أن الجهات المعنية في المنطقة تواصل اتصالاتها مع الأطراف ذات العلاقة لتأمين إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن.