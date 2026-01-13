تنفيذ مشروع طريق استراتيجي في زاخو

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في إطار اهتمام حكومة إقليم كوردستان بالبنى التحتية للطرق، والنقل، ولتقليل الازدحامات المرورية، يستمر العمل على إنشاء جسر ونفق على طريق (خبات - كَوندك) في إدارة زاخو المستقلة.

وبحسب دائرة الإعلام والمعلومات يتألف المشروع من جسر فوقي ونفق، ويجري تنفيذه وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية.

ويتجسّد الهدف الرئيسي من المشروع في حل مشكلة الازدحامات المرورية على الطريق، مع إضفاء مظهر عصري وحضاري على الطريق وعموم المنطقة.

وتبلغ الميزانية المخصصة لهذا المشروع 15 مليار و630 مليون دينار، ويتم إنجاز جميع أعمال المشروع بواسطة أيدي عاملة وكفاءات محلية.

يشار إلى أن التشكيلة الوزارية التاسعة لإقليم كوردستان أولت اهتماماً كبيراً بتطوير الطرق، كأحد أبرز أولوياتها لتسهيل حركة المواطنين وتنمية القطاعات الاقتصادية والسياحية.