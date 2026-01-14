منسق التوصيات الدولية والقنصل العام لجمهورية مصر العربية يبحثان سبل تنفيذ الآليات الدولية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان، ديندار زيباري، اليوم الأربعاء، الرابع عشر من شهر كانون الثاني- يناير الجاري، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في أربيل، محمود فاروق امير.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الدبلوماسية والتاريخية التي تجمع جمهورية مصر العربية وإقليم كوردستان، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة مجالات العمل المشترك وتحديد القضايا ذات الأولوية على المستويات كافة.

كما تم استعراض مهام ومسؤوليات مكتب منسق التوصيات الدولية، ولا سيما ما يتعلق بتنفيذ الآليات الدولية ورصد حالة حقوق الإنسان في إقليم كوردستان، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والجهات ذات الصلة، بما يسهم في تقييم مستوى التقدّم المحرز في تنفيذ التوصيات الدولية.

وتناول اللقاء مشاركة وفد حكومة إقليم كوردستان في اجتماعات الاستعراض الدوري الشامل المنعقدة في مقر الأمم المتحدة، مع التأكيد على الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم في عدد من الملفات الجوهرية، ولا سيما تعزيز حقوق المرأة وتعليق عقوبة الإعدام، وما تمثله هذه الجهود من أثر إيجابي في تعزيز مكانة العراق على الصعيد الدولي.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إدراج عدد من المجالات ضمن أولويات المرحلة المقبلة، من بينها تبادل الخبرات في تنفيذ آليات حقوق الإنسان الدولية، وتعزيز التنسيق المؤسسي على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى مكافحة خطاب الكراهية، وتعزيز دور الإعلام، وتطوير منظومة الأمن السيبراني.