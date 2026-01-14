سياسي أميركي مقرّب من ترامب يحذر دمشق من الهجوم على الكورد في سوريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وجه السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام رسالة شديدة اللهجة، إلى الحكومة السورية الانتقالية وأعلن أن أي تقدم ضد حلفاء واشنطن، الكورد، من شأنه أن يقابَل بردٍّ أميركي قوي، وأكد أن الكورد كانوا الحليف الرئيسي في هزيمة داعش.

وكتب غراهام، الصديق المقرب من الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على حسابه بموقع (إكس): أدعم تمامًا تعزيز الوضع في سوريا، وفي الوقت نفسه نحذر الحكومة السورية الجديدة من أن أي انتهاك لحقوق الإنسان ضد الأقليات لن يُقبل بأي شكل من الأشكال ولن نسكت عنه".

وأضاف السياسي الأميركي: ما يثير القلق أكثر هو ورود تقارير عدة موثوقة تشير إلى أن الجيش السوري قد يتقدم أكثر ضد حلفائنا الكورد، وهذه الخطوة، برأيي، ستُقابل برد أمريكي قوي.

وأوضح السيناتور الجمهوري موقف واشنطن والفريق الرئاسي تجاه التغييرات في دمشق، وأشار إلى أنه رغم دعمه لمنح فرصة لحكومة السورية المؤقتة، إلا أنهم لن يقبلوا أبدًا بأي هجوم جريء وصريح على حلفائهم الكورد في سوريا.

وفي جزء آخر من تصريحاته، أشاد غراهام بالدور الذي يؤديه الكورد في المنطقة، قائلاً: "كان الكورد القوة الرئيسية في هزيمة داعش".

واختتم غراهام رسالته بتوجيه تحذير مباشر إلى دمشق وقال: "رسالتي إلى الحكومة السورية هي؛ اتخذوا قراراتكم بحكمة"