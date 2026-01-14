القرداغي يدعو إلى نبذ الاقتتال في سوريا وضمان حقوق الشعب الكوردي المشروعة

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- نشر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القرداغي نداء إلى كل من قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية الانتقالية في دمشق، دعا فيها الطرفين إلى وقف القتال بشكل عاجل، والتصعيد العسكري في سوريا.

وأفاد البيان الذي أصدره اليوم الأربعاء، القَـرداغي، بلزوم اللجوء إلى الحوار والدعوة لحقن الدماء بين الأشقاء، في قوات قسد والحكومة الحالية، مذكراً الطرفين بأن الصلح خير ومشددة بالبحث عن حل لكل المشكلات، لما فيه من واجب شرعي ووطني، مع الإشارة لإحترام حقوق الشعب الكوردي في سوريا عبر تغليب لغة الحوار وتنفيذ بنود اتفاق الـ 10 من آذار بين قسد ودمشق.

يذكر إلى جانب البيان الداعي لوقف الاقتتال وحقن الدماء، أن الشيخ قراداغي شخصية كوردية وإسلامية معروفة، يمثل بخطابه الأخير، مساعياً للتقريب والمصالحة تعود إلى منتصف 2025، عندما حاول فيه التقريب بين قوات قسد والحكومة الانتقالية، حين زار سوريا والتقى هناك بقادة الحكومة السورية الجدد في دمشق، بعد سقوط نظام الأسد.