جعفر شيخ مصطفى: أمريكا والتحالف الدولي يحثاننا على وحدة الصف والإسراع بتشكيل الحكومة

أربيل (كوردستان24)- أكد نائب رئيس إقليم كردستان، جعفر شيخ مصطفى، اليوم الخميس، على الأهمية القصوى لوحدة الصف والموقف بين جميع الأطراف السياسية في الإقليم، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يدعم هذا التوجه.

وقال جعفر شيخ مصطفى، في تصريح صحفي اليوم الخميس، 15 كانون الثاني 2026: "من الضروري الحفاظ على وحدة الكلمة والموقف بين كافة الأطراف، لأن قوتنا ونجاحنا يكمنان في اتحادنا"، مبيناً أن "أصدقاء الإقليم يواصلون تقديم النصح لنا بضرورة التلاحم، خاصة وأن الظروف الراهنة في كردستان تستدعي توحيد الجهود لتحقيق تطلعات شعبنا وإدخال السعادة إلى قلوب المواطنين، كون الأوضاع الحالية باتت مصدر قلق للجميع".

وأعرب نائب رئيس الإقليم عن أمله في أن تتحلى جميع القوى السياسية بالمسؤولية وتخطو خطوات جادة نحو تعزيز الوحدة الوطنية، لتكون "محل فخر واعتزاز لدى أصدقائنا وحلفائنا".

وفيما يخص ملف تشكيل الحكومة، كشف شيخ مصطفى عن وجود تحركات دولية في هذا الصدد، قائلاً: "إن الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي يبذلون جهوداً حثيثة ويدفعون باتجاه الإسراع في تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كردستان".