الإطار التنسيقي يعلن رفضه القاطع لاستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على إيران

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الإطار التنسيقي، اليوم، عن موقفه الرافض بشكل قاطع لاستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أي دولة من دول الجوار، وفي مقدمتها الجمهورية الإسلامية في إيران.

وشدد الإطار في بيان له اليوم الخميس، على أن استخدام الأراضي العراقية في مثل هذه الهجمات يعد "انتهاكاً صريحاً لسيادة العراق"، محذراً من محاولات زج البلاد في صراعات إقليمية لا تخدم أمنه الوطني أو مصالح شعبه.

وأشار البيان إلى أن المنطقة تمر بظروف حساسة لا تحتمل نشوب صراعات عسكرية جديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتذبذب أسعار النفط، مؤكداً أن تصعيد النزاعات سيضاعف الأعباء المعيشية على شعوب المنطقة ويهدد الاستقرار الإقليمي بشكل مباشر.

واختتم الإطار التنسيقي بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل للمسارات الدبلوماسية والسياسية باعتبارها "الخيار الأمثل" لمعالجة الأزمات الدولية، مشدداً على ضرورة تبني الحلول التي تحفظ سيادة الدول وتجنب الشعوب ويلات الحروب والدمار.