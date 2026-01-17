الدفاع السورية ترحّب بانسحاب قسد من شرقي حلب

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- رحّبت وزارة الدفاع السورية بقرار انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مناطق التماس غرب نهر الفرات.

مؤكدة في بيانٍ لها، أنها ستتابع بدقة تنفيذ الانسحاب الكامل بكافة العتاد والأفراد باتجاه شرق النهر.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي بالتوازي مع بدء انتشار وحدات من قوات الجيش العربي السوري في تلك المناطق لتأمينها، تمهيداً لضمان عودة آمنة وسريعة للأهالي إلى منازلهم وقراهم، واستئناف عمل مؤسسات الدولة.

وفي وقتٍ متأخر من مساء الجمعة، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، عن سحب قواته من مناطق التماس الحالية شرقي حلب اعتباراً من صباح غدٍ السبت، وإعادة تموضعها في مناطق شرق الفرات.

وقال عبدي في منشورٍ على منصة إكس:

بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءنا لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من آذار، قررنا سحب قواتنا غدا صباحاً الساعة 7. من مناطق التماس الحالية شرقي حلب والتي تتعرض لهجمات منذ يومين، وذلك نحو إعادة تموضع في مناطق شرق الفرات.