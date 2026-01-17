مظلوم عبدي وتوم باراك يصلان أربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- وصل قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، صباح اليوم السبت إلى أربيل تمهيداً لاجتماعٍ ثنائي في إطار جهود أميركية مكثفة لتجنب اندلاع صراع شامل بين قوات الحكومة السورية الانتقالية وقسد.

يأتي هذا الاجتماع على خلفية تهديدات الحكومة السورية المؤقتة بمهاجمة بلدات في الشمال والشرق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، بعد أيامٍ من وقوع اشتباكات بين الجيش العربي السوري وأفرادٍ من قوى الأمن الكوردي (الأسايش) في حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكوردية في مدينة حلب.

ومن المرجح أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى نسف اتفاقية 10 مارس/آذار التي وُقعت عام 2025 الماضي بين عبدي والشرع.

وحددت هذه الاتفاقية معايير دمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية التي يقودها الكورد وتسيطر على الثلث الشمالي والشرقي من البلاد.

ويُعتبر التوصل إلى اتفاق دائم بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار في سوريا بعد أكثر من 14 عامًا من الصراع.