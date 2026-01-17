سوريا تقرر إدراج اللغة الكوردية في المناهج الدراسية وتعتمدها لغة وطنية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير التربية والتعليم السوري، محمد عبد الرحمن تركو، أن الحكومة السورية أصدرت قراراً رسمياً يقضي بإدراج اللغة الكوردية ضمن المناهج الدراسية في المدارس الحكومية في كافة أنحاء البلاد، وذلك بموجب الأمر الوطني رقم (13) لعام 2026.

وأكد الوزير في تصريح صحفي أن هذه الخطوة تمثل "منعطفاً تاريخياً" يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ احترام التعددية الثقافية والمكوناتية التي تزخر بها سوريا.

وشدد وزير التربية في بيان رسمي على أن هذا القرار يأتي تأكيداً على الهوية الحضارية السورية القائمة على العيش المشترك، قائلاً: "إن اعتماد تدريس اللغة الكوردية هو خطوة متقدمة نحو تثبيت الحقوق الثقافية للمواطنين الكورد باعتبارهم جزءاً أصيلاً ولا يتجزأ من النسيج الوطني السوري". وأضاف أن هذا الإجراء يعكس التزام الدولة السورية بتوفير الحقوق التعليمية لجميع مواطنيها دون تمييز.

وفيما يخص الآليات التطبيقية، أوضحت وزارة التربية أنها باشرت فوراً بإعداد التعليمات واللوائح التنفيذية اللازمة لدخول القرار حيز التنفيذ. وأشارت الوزارة إلى أن العملية التعليمية ستخضع للمعايير الأكاديمية والأسس التربوية الوطنية، مع الحرص على تحقيق التوازن المطلوب بين اللغات المعتمدة في المنهاج الدراسي.

واختتمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى أن المدارس السورية ستكون مظلة جامعة لكل المكونات، وجسراً للتفاهم لتعميق الانتماء الوطني. ويهدف القرار إلى تنشئة جيل جديد يفخر بتنوعه الثقافي ويتمسك في الوقت ذاته بوحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها.

يأتي هذا الإعلان عقب صدور مرسوم جمهوري، يوم أمس الجمعة 16 كانون الثاني 2026، تضمن اعترافاً رسمياً بمجموعة من الحقوق الكوردية، وفي مقدمتها اعتبار اللغة الكوردية "لغة وطنية". كما تضمن المرسوم قراراً حاسماً وجوهرياً يقضي بإعادة الجنسية السورية للمواطنين الكورد الذين حُرموا منها نتيجة إحصاء عام 1962، في خطوة تهدف إلى إنهاء عقود من المعاناة القانونية والاجتماعية لهذه الفئة.