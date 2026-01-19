قتلى وجرحى جراء تفجير استهدف فندقاً في العاصمة الأفغانية كابول

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أسفر انفجار، اليوم الاثنين، استهدف فندقا في العاصمة الأفغانية كابول عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية وحكومة طالبان.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران إن "انفجارا وقع في فندق بشارع غلفاروشي في شهر نو بالدائرة الرابعة من العاصمة كابول، ما أسفر عن سقوط ضحايا"، من دون تحديد سبب الانفجار.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد المتين قاني سقوط قتلى وجرحى جراء الانفجار، وفق ما نقلته فرانس برس.

وتُحيط قوات أمنية مكثفة بهذه المنطقة الزاخرة بالحركة في العاصمة، والتي تضم العديد من المطاعم ومستشفى.

وأفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية نقلا عن أحد العاملين في مطعم تضرر بشدة، بمقتل حارس أمن أفغاني وإصابة مواطنين صينيين بجروح خطيرة.