الصدر يحذّر من إطلاق سراح متشددين في السجون السورية ويدعو إلى رفع التأهب الأمني بالعراق
أربيل (كوردستان 24)- طالب زعيم التيار الوطني، مقتدى الصدر، السلطات في دمشق تسليم المحتجزين العراقيين في السجون السورية الخاصة بعناصر تنظيم داعش.
وجاء في بيان الصدر:
يقوم المتشددون في سوريا الشقيقة بفتح السجون وإطلاق سراح (شذاذ الآفاق) وهذا ما يزيد من مستوى الخطورة، ومن هنا أقول:
أولاً: مطالبة السلطة السورية بتسليم العراقيين منهم إلى (الحكومة العراقية).
ثانياً: على (الحكومة العراقية) مطالبة الحكومة الأردنية الموقرة بتسليم عناصر البعث العراقي وقياداتهم نساءً ورجالاً فوراً.. فهناك خطط لتعاون البعث النجس مع (شذاذ الآفاق).
ثالثاً: تفعيل الدفاعات الجوية لحماية مقدساتنا أولاً ولحماية السجون ثانياً بل وغيرها.
رابعاً: على قواتنا الأمنية الرسمية بكافة صنوفها رفع مستوى التأهب وعدم التراخي.
خامساً: على الشعب العراقي أخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي فعل مشبوه من جهة، وعدم التفاعل مع الفتنة الطائفية التي تزيد من حدة التوتر الداخلي والخارجي من جهة أخرى.
سادساً: إنني سأحمل كافة المسؤولية على الحكومة المركزية والحكومات المحلية الحدودية مع الجارة سوريا إزاء أي خرق حدودي كإدخال السلاح وإخراجه أو دخول عناصر إرهابية أو خروجها أو غير ذلك.
سابعاً: على القيادات العسكرية والأمنية الاطلاع على الحدود والمنافذ عن كثب.. وعدم التقصير في ذلك.
ثامناً: على أئمة الجمعة والجماعة رفع الدعاء ليبعد عراقنا عن المخاطر من جهة، وتوعية الشعب بمخاطر الإرهاب والطائفية بالحكمة والموعظة الحسنة من جهة أخرى.
تاسعاً: التدقيق والتحقيق بتواجد الإخوة السوريين في الأراضي العراقية.