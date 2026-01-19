سیاسة

الصدر يحذّر من إطلاق سراح متشددين في السجون السورية ويدعو إلى رفع التأهب الأمني بالعراق

زعيم التيار الوطني مقتدى الصدر
أربيل (كوردستان 24)- طالب زعيم التيار الوطني، مقتدى الصدر، السلطات في دمشق تسليم المحتجزين العراقيين في السجون السورية الخاصة بعناصر تنظيم داعش.

وجاء في بيان الصدر:

يقوم المتشددون في سوريا الشقيقة بفتح السجون وإطلاق سراح (شذاذ الآفاق) وهذا ما يزيد من مستوى الخطورة، ومن هنا أقول:

أولاً: مطالبة السلطة السورية بتسليم العراقيين منهم إلى (الحكومة العراقية).

ثانياً: على (الحكومة العراقية) مطالبة الحكومة الأردنية الموقرة بتسليم عناصر البعث العراقي وقياداتهم نساءً ورجالاً فوراً.. فهناك خطط لتعاون البعث النجس مع (شذاذ الآفاق).

ثالثاً: تفعيل الدفاعات الجوية لحماية مقدساتنا أولاً ولحماية السجون ثانياً بل وغيرها.

رابعاً: على قواتنا الأمنية الرسمية بكافة صنوفها رفع مستوى التأهب وعدم التراخي.

خامساً: على الشعب العراقي أخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي فعل مشبوه من جهة، وعدم التفاعل مع الفتنة الطائفية التي تزيد من حدة التوتر الداخلي والخارجي من جهة أخرى.

سادساً: إنني سأحمل كافة المسؤولية على الحكومة المركزية والحكومات المحلية الحدودية مع الجارة سوريا إزاء أي خرق حدودي كإدخال السلاح وإخراجه أو دخول عناصر إرهابية أو خروجها أو غير ذلك.

سابعاً: على القيادات العسكرية والأمنية الاطلاع على الحدود والمنافذ عن كثب.. وعدم التقصير في ذلك.

ثامناً: على أئمة الجمعة والجماعة رفع الدعاء ليبعد عراقنا عن المخاطر من جهة، وتوعية الشعب بمخاطر الإرهاب والطائفية بالحكمة والموعظة الحسنة من جهة أخرى.

تاسعاً: التدقيق والتحقيق بتواجد الإخوة السوريين في الأراضي العراقية.

 

 

 
 
