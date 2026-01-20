للمرة الأولى الذهب في أسواق كوردستان يكسر حاجز المليون دينار للمثقال

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- سجلت أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، مستوى قياسياً غير مسبوق في تاريخها، حيث وصل سعر المثقال الواحد إلى مليون دينار عراقي.

تأتي هذه القفزة التاريخية مدفوعة بتهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول الأوروبية، مما دفع المستثمرين للتحوط بالمعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن.



وشهدت التداولات العالمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً حاداً في أسعار الذهب بواقع 60 دولاراً، ليصل سعر الأونصة إلى 4,736 دولاراً.

وانعكس هذا الارتفاع مباشرة على الأسواق المحلية في الإقليم بكل محافظاته، حيث بلغ سعر المثقال الواحد من الذهب عيار (21) عتبة المليون دينار لأول مرة.

بون هذا الاضطراب في الأسواق إلى الخلافات المتصاعدة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي حول ملف جزيرة "غرينلاند"؛ إذ كثف الرئيس ترمب ضغوطه لفرض السيادة الأمريكية عليها، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي للتلويح بحرب إقتصادية وردود فعل حازمة.

وفي تصريح له، قال ترمب: "إذا لم تسمح الدول الأوروبية للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، فسأقوم برفع التعريفات الجمركية على ثماني دول في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من مطلع شهر شباط/فبراير المقبل"، وهو ما أثار مخاوف دولية من اندلاع حرب تجارية شاملة.

وفي هذا السياق، ذكر محللون من مؤسسة (UBS) المصرفية العالمية أن "المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، وضغوط ترمب لخفض أسعار الفائدة، كانت المحرك الرئيسي لوصول الذهب إلى هذه المستويات القياسية"، وتوقع المحللون أن يواصل المعدن الأصفر صعوده ليصل إلى حاجز 5,000 دولار للأونصة