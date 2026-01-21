الرئيس بارزاني يجري زيارة رسمية إلى إيطاليا ويلتقي بابا الفاتيكان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- بدعوة رسمية، وصل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 21 كانون الثاني 2026، إلى العاصمة الإيطالية روما، في زيارة دبلوماسية رفيعة المستوى تشمل لقاءً مرتقباً مع قداسة بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر.

ويرافق الرئيس بارزاني في هذه الزيارة وفد حكومي يضم وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، آنو جوهر. وتهدف الزيارة بالدرجة الأولى إلى تمتين العلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان ودولة الفاتيكان، واستكمالاً لسلسلة اللقاءات الرسمية التي جمعت القيادة الكوردستانية بالكرسي الرسولي في فترات سابقة.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لكونها تؤسس لقنوات اتصال مباشرة مع البابا الجديد، ولعرض تجربة إقليم كوردستان كمركز عالمي للأمن والتعايش السلمي بين الأديان في قلب الشرق الأوسط؛ حيث يمثل الإقليم نموذجاً فريداً للتآخي يجمع المسلمين والمسيحيين والإيزيديين والمكونات الأخرى، كما تسعى الزيارة إلى حشد مزيد من الدعم الدولي للقضايا الكوردية.

ومن المقرر أيضاً أن يعقد الرئيس بارزاني سلسلة من الاجتماعات السياسية مع كبار المسؤولين في الحكومة الإيطالية، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين أربيل وروما، ومناقشة التحولات المتسارعة في المنطقة.

وعلى أجندة المباحثات، سيتصدر ملف الأوضاع في "روج آفا" (غرب كوردستان) طاولة النقاش، لا سيما ما يتعلق بالهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة التابعة للجيش السوري، والانتهاكات التي يتعرض لها الكورد هناك، حيث يسعى الرئيس بارزاني من خلال هذه اللقاءات إلى تأمين مساندة دولية لحماية حقوق الكورد ووقف الاستهداف الممنهج ضدهم.

يذكر أن بابا الفاتيكان يمثل المرجعية الروحية لأكثر من مليار و400 مليون من أتباع الكنيسة الكاثوليكية في العالم، وتحظى لقاءاته مع القادة الكورد بأهمية رمزية وسياسية كبيرة نظراً لدور الإقليم في حماية المكونات الدينية.