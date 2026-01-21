البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن البيت الأبيض أن طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اضطرت للعودة إلى قاعدة أندروز الجوية التي أقلعت منها مساء الثلاثاء بسبب "عطل كهربائي بسيط"، بعد وقت قصير من توجهها إلى سويسرا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن الطائرة الرئاسية "إير فورس ون" عادت إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة في إجراء احترازي، حيث سينتقل ترامب ومرافقوه إلى طائرة أخرى لمواصلة رحلتهم لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

ويشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بجبال الألب السويسرية، وفق ما أعلن المنظمون للمنتدى.

وقال رئيس المنتدى بورغ بريندي خلال مؤتمر صحافي "يسرنا أن نستقبل مجددا الرئيس ترامب" الذي "سيرافقه أكبر وفد" أميركي يشارك في المنتدى على الإطلاق.

في العام 2025، وبعد فترة وجيزة من أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة، شارك ترامب عبر تقنية الفيديو في هذا الاجتماع السنوي الذي يضم النخب السياسية والاقتصادية في المنتجع السويسري.

وكان آخر حضور شخصي له في العام 2020، خلال ولايته الأولى.

وأكد بورغه بريندي أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيكون لها حضور قوي أيضا عبر وفد يرأسه نائب رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أيضا ان يحضر المنتدى الذي يُعقد من الاثنين 19 يناير إلى الجمعة 23 منه، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وستة من رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.

تأسس المنتدى الاقتصادي العالمي العام 1971، ويجمع مئات المشاركين بينهم قادة أعمال وسياسيون في منتجع يتحول إلى مركز مؤتمرات دولي لأسبوع.

وعنوان المنتدى هذا العام هو "روح الحوار"، ويتوقع حتى الآن أن يحضره 64 رئيس دولة وحكومة و850 من قادة الأعمال، وفق المنظمين.