"رايان اير" ترفض استخدام خدمة ستارينك وماسك يلمح لشراء الشركة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أجرى الملياردير إيلون ماسك استطلاع رأي على منصة اكس التي يملكها حول امكانية شرائه شركة "ريان إير" للطيران، في أعقاب خلافه مع الرئيس التنفيذي للشركة مايكل أوليري بشأن استخدام نظام "ستارلينك" للإنترنت على متن طائراته.

ولم ترد شركة الطيران المنخفضة التكلفة بشكل فوري على طلب من وكالة فرانس برس للتعليق على الاستطلاع الذي نشر الاثنين وشارك فيه أكثر من 900 ألف شخص.

ويلمح مؤسس شركتي "تيسلا" و"ستارلينك" منذ أيام إلى احتمال شرائه "ريان إير" التي تعد أكبر شركة طيران في أوروبا.

كما طالب بإقالة رئيسها مايكل أوليري ووصفه بأنه "أحمق حقيقي".

واندلع الخلاف بين الرجلين المعروفين بتصريحاتهما الاستفزازية بعد مقابلة أجراها أوليري مع إذاعة "نيوز توك" الأيرلندية واستبعد خلالها استخدام "ستارلينك" لتأمين الانترنت على متن طائراته.

وقال أوليري إن تركيب أجهزة على هيكل الطائرة سيكلف ما يصل إلى 250 مليون دولار سنويا بسبب مقاومة الهواء والزيادة في استهلاك الطائرات للوقود، مضيفا أن ركاب "رايان إير" لن يرغبوا أيضا في دفع ثمن خدمة الإنترنت.

أضاف "لا يعرف إيلون ماسك شيئا عن الطيران ومقاومة الهواء (...) بصراحة أنا لا أعير اهتماما لأي شيء ينشره إيلون ماسك على حفرة المجاري التي يملكها المسماة اكس".

وتابع "إنه أحمق، ثري جدا، لكنه يبقى أحمقا".

وتبلغ القيمة السوقية لشركة "رايان اير" نحو 30 مليار يورو.

ومع ذلك، تشترط القوانين الأوروبية أن تكون غالبية أسهم شركات الطيران التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرا لها، إما مملوكة من مواطنين من التكتل أو مواطنين من دول أوروبية أخرى.

وأنفق إيلون ماسك 44 مليار دولار للاستحواذ على منصة تويتر عام 2022، وغير اسمها بعد شرائها إلى اكس.