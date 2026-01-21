الرئيس بارزاني يصل الى الفاتيكان للقاء البابا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وصل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية، تلبيةً لدعوة حكومية، ومن المقرر أن يستهل زيارته بعقد اجتماع رفيع المستوى مع قداسة "البابا لويس الرابع عشر"، بابا الفاتيكان.

وتتضمن أجندة الزيارة سلسلة من اللقاءات السياسية مع كبار المسؤولين في الحكومة الإيطالية، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وإيطاليا. كما سيتناول الرئيس بارزاني في مباحثاته آخر التطورات والمتغيرات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.

ويحتل الملف الإنساني والأمني في "روج آفا" (غرب كوردستان) حيزاً أساسياً في جدول أعمال الزيارة، حيث سيناقش الرئيس بارزاني الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة التابعة للجيش العربي السوري ضد الكورد هناك، وما رافقها من عمليات قتل واستهداف للمدنيين، سعياً لحشد دعم دولي لحماية الحقوق الكوردية ووقف الانتهاكات.

كما تهدف الزيارة إلى فتح آفاق جديدة من التواصل مع البابوية الجديدة، والتعريف بمكانة إقليم كوردستان كمركز عالمي للتسامح والتعايش السلمي بين الأديان؛ حيث يمثل الإقليم نموذجاً فريداً في الشرق الأوسط يجمع المسلمين والمسيحيين والإيزيديين وغيرهم من المكونات في إطار من السلم المجتمعي. ويسعى الرئيس بارزاني من خلال هذه اللقاءات إلى رسم مسارات جديدة لتعزيز الدفع الدبلوماسي وحصد المزيد من التأييد الدولي للقضية الكوردية.

تعد هذه الزيارة هي الثانية للرئيس بارزاني إلى دولة الفاتيكان، حيث كانت الزيارة الأولى في أيار من عام 2014، والتي التقى خلالها بالبابا فرنسيس.

يُذكر أن بابا الفاتيكان يمثل القيادة الروحية لأكثر من مليار و400 مليون من أتباع الكنيسة الكاثوليكية في العالم، مما يمنح هذه اللقاءات ثقلاً دولياً وأخلاقياً كبيراً.