الرئيس مسعود بارزاني يلتقي بابا الفاتيكان لبحث قيم التعايش والسلام

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل قداسة البابا لويس الرابع عشر، اليوم الأربعاء 21 كانون الثاني 2026، في حاضرة الفاتيكان، الرئيس مسعود بارزاني.

وخلال اللقاء، رحب قداسة البابا بحرارة بالرئيس بارزاني، حيث أعرب الجانبان عن سعادتهما بهذا اللقاء الذي اعتبره الطرفان فرصة هامة لتبادل وجهات النظر والرؤى حول القضايا الملحة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

كما شهد الاجتماع تباحثاً حول الأوضاع العالمية، حيث أكد الجانبان على تطلعاتهما في أن يسود السلام والاستقرار أرجاء العالم، وضرورة العمل على إنهاء المعاناة والمآسي التي تواجهها الشعوب.

وفي ختام اللقاء، جرى تبادل للهدايا التذكارية بين قداسة البابا لويس الرابع عشر والرئيس مسعود بارزاني، تعبيراً عن التقدير المتبادل وأواصر الصداقة.