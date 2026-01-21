الرئيس مسعود بارزاني يجتمع مع رئيس وزراء الفاتيكان في إطار زيارته الرسمية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في إطار زيارته إلى الفاتيكان، اجتمع الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، 21 كانون الثاني 2026، مع الكاردينال بيترو بارولين، رئيس وزراء الفاتيكان.

وخلال الاجتماع، رحّب رئيس وزراء الفاتيكان بالرئيس بارزاني، مثمناً دوره في تعميق ثقافة التعايش وترسيخ الاستقرار والأمن في كوردستان والعراق، الأمر الذي ساهم في تمكين المواطنين هناك من العيش في أجواء مفعمة بالطمأنينة والسلام.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى بحث الأوضاع السياسية وآخر المستجدات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى التهديدات التي تواجه مستقبل المنطقة، ولا سيما في سوريا.

كما شكّلت العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والفاتيكان محوراً آخر للقاء.