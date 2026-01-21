الرئيس بارزاني: طلبنا من بابا الفاتيكان دعم كورد سوريا ودعونا "الشرع" لمنع الفتنة القومية

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 21 كانون الثاني 2026، عن تحركات دبلوماسية تهدف إلى حماية الكورد في سوريا (غرب كوردستان)، مؤكداً أنه دعا بابا الفاتيكان إلى استخدام نفوذه المعنوي لدعمهم في ظل الظروف الراهنة.

وذكر الرئيس بارزاني خلال مؤتمر صحفي: "لقد طلبنا من قداسة بابا الفاتيكان، من خلال مكانته وسلطته المعنوية، تقديم الدعم والمؤازرة لكورد روجآفا (غرب كوردستان)".

وفي سياق متصل، كشف بارزاني عن تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، مشيراً إلى أنه شدد خلال الاتصال على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي.

وقال بارزاني: "طالبنا السيد أحمد الشرع بضمان عدم تحول الصراعات العسكرية الحالية إلى مواجهة أو حرب بين الكورد والعرب، وشددنا على منع أي اعتداء أو تجاوز بحق الكورد".

وأكد الرئيس بارزاني في ختام حديثه على أهمية الركون إلى الحلول السلمية، داعياً إلى ضرورة "حل كافة المشاكل والأزمات عبر لغة الحوار والمفاوضات".