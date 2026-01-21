منسق التوصيات الدولية و UNODC يناقشان سبل تعزيز العمل المشترك

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، اليوم الاربعاء 21 كانون الثاني 2026، أخصائي الاستخبارات الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، السيد ميروسلاف برليفيتش، والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الجوهرية، من بينها مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الاتجار بالبشر، وقضايا الاختفاء القسري، والجرائم الإلكترونية، إضافة إلى بحث سبل مواءمة السياسات والتشريعات المحلية مع المعايير والالتزامات الدولية.

كما ناقش الجانبان دور مكتب منسق التوصيات الدولية في التنسيق مع ممثلي جميع مؤسسات حكومة إقليم كوردستان والأطراف المعنية في الحكومة الاتحادية، للاطلاع على آخر التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز آليات التعاون المشترك بين الجهات المعنية.

وأكد الطرفان في ختام اللقاء على أهمية توفير برامج متخصصة لرفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع، وتعزيز بناء وتطوير المؤسسات، بما يسهم في دعم سيادة القانون وتحسين الاستجابة للتحديات الأمنية والحقوقية، وترسيخ الالتزام بالمعايير الدولية.