الكاردينال ساكو: حكمة الرئيس بارزاني في إدارة الأزمات أكسبته تقديراً دولياً واسعاً

"الرئيس بارزاني قائدٌ فذ يتمتع برؤية كاريزمية"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أشاد غبطة الكاردينال لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، بمكانة الرئيس مسعود بارزاني، واصفاً إياه بالقائد الذي يتمتع برؤية "كاريزمية" فريدة لا تقتصر تأثيراتها على الشأن العراقي فحسب، بل تمتد لتشمل المستوى العالمي.

وأكد الكاردينال ساكو في تصريح لـ كوردستان24، أن الرئيس بارزاني يُعد أحد الشخصيات القيادية النادرة في العالم المعاصر.

مشيراً إلى أن حنكته ورؤيته الاستراتيجية تضعه في مصاف القادة الكبار الذين يمتلكون تأثيراً يتخطى الجغرافيا المحلية، ليصبح رمزاً يحظى بتقدير دولي واسع.

تأتي شهادة الكاردينال ساكو لتعزز الدور الريادي الذي يلعبه الرئيس بارزاني كمرجعية سياسية وقومية، وقوة استقرار أساسية في المنطقة، لما عرف عنه من صبح رمزاً يحظى بتقدير دولي واسع.