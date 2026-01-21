الخارجية السورية تشيد بدور الرئيس بارزاني في الوساطة بين دمشق وقسد

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤول ملف الولايات المتحدة في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبّي، تقديرهم العالي لدور الرئيس مسعود بارزاني والقيادة في جهود الوساطة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بهدف منع إراقة الدماء وإعادة الاستقرار إلى سوريا، إلى جانب تنفيذ الاتفاقات المبرمة.

وقال إدلبي في تصريحٍ لـ كوردستان24، إنه تم منح مهلة أربعة أيام لقوات سوريا الديمقراطية للاندماج ضمن مؤسسات الحكومة.

مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتفق مع سوريا على ضرورة وجود دولة مركزية تمتلك جيشًا موحدًا يمثل جميع المكونات.

وشدد على أن حقوق ومكتسبات الكورد ستكون مصانة ضمن الدولة السورية الجديدة، وأنهم يرغبون في أن يكونوا جزءًا من العملية السياسية والعسكرية للدولة.